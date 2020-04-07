В Пятигорске стали производить устройства, убивающие коронавирус

7 Апр 2020 2020-04-07T17:22:18+03:00

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В Пятигорске машиностроительный завод стал производить обеззараживающие устройства в условиях ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе министерства промышленности, энергетики и связи Ставрополья.

- Производство обеззараживающих устройств налажено на базе машиностроительного завода "Профитэкс". Производительность выпускаемых воздухоочистителей составляет до 2 кубических метров чистого воздуха в минуту, - сказано в сообщении ведомства.

Согласно параметрам устройства, оно дезинфицирует помещение на 99 процентов и уничтожает плесень и грибки, которые содержатся в воздухе. Из-за того, что в приборе есть фотокаталитические фильтры, аппарат ликвидирует частицы, размер которых до 0,001 мкм. Так, устройство справляется с табачным дымом, угарным дымом и вирусами.

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- Такие установки позволяют стерилизовать атмосферу в медицинских учреждениях, на промышленных предприятиях, а также в магазинах, торговых центрах, офисах и во многих других общественных местах, - говорит заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставрополья Дмитрий Макаркин.

По тексту инструкции, прибор изготовили из безвредных материалов. Попадая под воздействие устройства, вирусы окисляются до углекислого газа и воды.

По состоянию на 7 апреля в Ставропольском крае выявили 39 случаев заражения коронавирусом. Шесть человек уже выздоровели, их выписали и отпустили домой. Подтверждения диагноза ждут 19 пациентов с подозрением на COVID-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU