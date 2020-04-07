В Ставрополе назвали страны, откуда в край попал коронавирус
7 апреля на ежедневном брифинге правительства Ставрополья замминистра здравоохранения региона Ольга Дроздецкая сообщила, что из выявленных в крае случаев заражения коронавирусом 7 оказались «завозными». Так, наши земляки «привезли» вирус из Франции, Испании, Германии, Танзании и Сербии.
Ольга Дроздецкая также напомнила ставропольцам, что теперь есть возможность отправлять анализы на контроль в московские вирусологические институты. Это позволяет сократить сроки получения информации.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске машиностроительный завод стал производить обеззараживающие устройства в условиях ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе министерства промышленности, энергетики и связи Ставрополья.
ИСТОЧНИК KP.RU