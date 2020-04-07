2020-04-07T19:37:19+03:00
Экономика

УРАЛСИБ повышает ставки на вклады

Банк улучшил условия по накопительным счетам и картам c начислением процентов на остаток (16+)
Иван Егоров
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Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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Сразу несколько приятных новостей для клиентов подготовил банк УРАЛСИБ в апреле. Так, по дебетовой карте «Прибыль» размер начислений на ежедневный остаток составляет 5% годовых без ограничений по сумме остатка. Выплата процентов происходит ежемесячно.

Повышены ставки и по рублевым счетам дебетовой карты «Копилка» и накопительным счетам «Турбо», «Приоритет», «Статус» и «Прайвет». Ставки увеличились на 1 процентный пункт и составляют от 3 до 6,3% годовых, в зависимости от типа счета и остатка. Проценты по-прежнему начисляются ежемесячно на минимальный остаток денежных средств.

Также на срок 3 и 6 месяцев банк УРАЛСИБ повысил ставки по базовому вкладу «Доход», в том числе в пакетах услуг «Приоритет», «Статус» и «Прайвет».

Возросли ставки и по сезонному срочному вкладу «Высота». При размещении средств на срок 3 месяца базовая ставка составляет 6% годовых в рублях. Кроме того, можно увеличить ставку до 6,5%, получив надбавку к ставке в размере 0,5% годовых на сумму вклада до 1,5 млн рублей при одновременном оформлении в банке одного или нескольких инвестиционных продуктов на выбор на сумму от 100 тыс. рублей.

На 6% возросла годовая ставка вклада «Пока вы дома». Изменилась и периодичность выплаты процентов - теперь они будут выплачиваться не в конце срока вклада, а по периодам - в дату окончания каждого процентного периода на отдельный счет.

Подробнее об условиях обслуживания по продуктам можно узнать в отделениях банка, по телефону 8 (800) 250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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