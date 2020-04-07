Пассажиров всех рейсов «Москва-Грозный» не пустят на посадку без теста на коронавирус

7 Апр 2020 2020-04-07T19:43:43+03:00

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С 11 апреля все рейсы "Москва-Грозный" переводятся на особый контроль за пассажирами. С этой даты на посадку в аэропорту Грозного будут допущены только те пассажиры, у которых будет документ об отрицательном результате на COVID-19. И тех, кто взял с собой защитную маску. Об этом "КП-Северный Кавказ" рассказали в пресс-службе АО "Вайнахавиа".

- Просим заблаговременно, до покупки билетов, пройти указанный выше тест. Авиакомпаниям рекомендовано не продавать билеты пассажирам при отсутствии указанной справки. Но даже при наличии билетов пассажиры без справки об отсутствии COVID-19 допущены к посадке не будут, - заявили в компании. - Пассажирам, уже имеющим на руках билеты на даты, начиная с 11.04.2020, настоятельно рекомендуем в срочном порядке сделать тест на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU