2020-04-07T19:57:45+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в КЧР на 7 апреля 2020 года: выявлены новые случаи

Количество зараженных коронавирусом в КЧР выросло, как заявил глава республики
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Количество зараженных коронавирусом в КЧР выросло на два. Как рассказал глава республики Рашид Темрезов со ссылкой на оперштаб у себя в социальной сети, теперь в КЧР всего 5 заболевших коронавирусом.

- Сейчас проверяются все контактные лица с новыми выявленными больными. Все инфицированные люди чувствуют себя удовлетворительно, - написал глава КЧР.

По словам врачей, болезнь у инфицированных протекает бессимптомно, поэтому в соответствии с существующими распоряжениями Минздрава России и Роспотребнадзора, они не госпитализированы в стационар, а остаются дома, в изоляции под наблюдением медиков. Их предупредили об административной и уголовной ответственности за нарушение карантина.

- За каждым человеком, находящимся в изоляции, персонально закреплены лечащий врач и эпидемиолог, сотрудники правоохранительных структур и работники органов муниципалитетов, - подчеркивает Темрезов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чечне от коронавируса выздоровели еще трое
Количество зараженных коронавирусом в КЧР на 7 апреля 2020 года: выявлены новые случаи
УРАЛСИБ повышает ставки на вклады
Пассажиров всех рейсов «Москва-Грозный» не пустят на посадку без теста на коронавирус
В Ставрополе назвали страны, откуда в край попал коронавирус
В Пятигорске стали производить устройства, убивающие коронавирус
В КБР выписали первого выздоровевшего от коронавируса
Аэропорт Минвод переходит на новый регламент работы
На Ставрополье пообещали следить за приезжими из других регионов страны
На Ставрополье спасатели достали подъемным краном упавшую в реку корову
Банк УРАЛСИБ разработал комплексную программу поддержки малого бизнеса
В Ставрополе женщина похитила у банка более 64 миллионов рублей
В ВТБ разъяснили, как будут кредитовать в условиях пандемии
Количество заболевших коронавирусом в Ингушетии выросло в семь раз
Кремль не увидел конфликта между Мишустиным и Кадыровым
В Кремле прокомментировали спор между Мишустиным и Кадыровым
На Ставрополье стали известны очаги заражения коронавирусом
В Ставрополе будут проводить исследования на коронавирус в лаборатории противочумного института
На Ставрополье рецидивисты вывезли пенсионера в лес и требовали деньги
В Невинномысске меняют полувековой путепровод через железную дорогу
На Ставрополье против мужчины возбудили 9 дел за торговлю инвалидностью
В Минздраве Ставрополья рассказали о самочувствии новых зараженных коронавирусом
На Ставрополье зафиксировано 39 случаев заболевания коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Нальчике на 7 апреля 2020 года составило 13 человек
В Ставрополе сохраняется опасность заражения коронавирусом