Количество зараженных коронавирусом в КЧР на 7 апреля 2020 года: выявлены новые случаи

7 Апр 2020 2020-04-07T19:57:45+03:00

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Количество зараженных коронавирусом в КЧР выросло на два. Как рассказал глава республики Рашид Темрезов со ссылкой на оперштаб у себя в социальной сети, теперь в КЧР всего 5 заболевших коронавирусом.

- Сейчас проверяются все контактные лица с новыми выявленными больными. Все инфицированные люди чувствуют себя удовлетворительно, - написал глава КЧР.

По словам врачей, болезнь у инфицированных протекает бессимптомно, поэтому в соответствии с существующими распоряжениями Минздрава России и Роспотребнадзора, они не госпитализированы в стационар, а остаются дома, в изоляции под наблюдением медиков. Их предупредили об административной и уголовной ответственности за нарушение карантина.

- За каждым человеком, находящимся в изоляции, персонально закреплены лечащий врач и эпидемиолог, сотрудники правоохранительных структур и работники органов муниципалитетов, - подчеркивает Темрезов.

ИСТОЧНИК KP.RU