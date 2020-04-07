Количество зараженных коронавирусом в КЧР на 7 апреля 2020 года: выявлены новые случаи
Количество зараженных коронавирусом в КЧР выросло на два. Как рассказал глава республики Рашид Темрезов со ссылкой на оперштаб у себя в социальной сети, теперь в КЧР всего 5 заболевших коронавирусом.
- Сейчас проверяются все контактные лица с новыми выявленными больными. Все инфицированные люди чувствуют себя удовлетворительно, - написал глава КЧР.
По словам врачей, болезнь у инфицированных протекает бессимптомно, поэтому в соответствии с существующими распоряжениями Минздрава России и Роспотребнадзора, они не госпитализированы в стационар, а остаются дома, в изоляции под наблюдением медиков. Их предупредили об административной и уголовной ответственности за нарушение карантина.
- За каждым человеком, находящимся в изоляции, персонально закреплены лечащий врач и эпидемиолог, сотрудники правоохранительных структур и работники органов муниципалитетов, - подчеркивает Темрезов.
ИСТОЧНИК KP.RU