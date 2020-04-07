2020-04-07T20:11:48+03:00
Общество

В Чечне от коронавируса выздоровели еще трое

Новостью поделился Рамзан Кадыров
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Чечне выздоровели еще 3 пациенты, у которых диагностировали COVID-19.

- Во вторник из больницы выписаны 3 человека, которые ранее заразились коронавирусной инфекцией. Анализы показали, что они полностью выздоровели, - поделился Рамзан Кадыров новостью у себя в социальной сети. - Сутки назад были признаны здоровыми и выписаны 12 человек.

Глава республики уверен, что успех связан с профессионализмом местных врачей и медсестер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чечне от коронавируса выздоровели еще трое
Количество зараженных коронавирусом в КЧР на 7 апреля 2020 года: выявлены новые случаи
УРАЛСИБ повышает ставки на вклады
Пассажиров всех рейсов «Москва-Грозный» не пустят на посадку без теста на коронавирус
В Ставрополе назвали страны, откуда в край попал коронавирус
В Пятигорске стали производить устройства, убивающие коронавирус
В КБР выписали первого выздоровевшего от коронавируса
Аэропорт Минвод переходит на новый регламент работы
На Ставрополье пообещали следить за приезжими из других регионов страны
На Ставрополье спасатели достали подъемным краном упавшую в реку корову
Банк УРАЛСИБ разработал комплексную программу поддержки малого бизнеса
В Ставрополе женщина похитила у банка более 64 миллионов рублей
В ВТБ разъяснили, как будут кредитовать в условиях пандемии
Количество заболевших коронавирусом в Ингушетии выросло в семь раз
Кремль не увидел конфликта между Мишустиным и Кадыровым
В Кремле прокомментировали спор между Мишустиным и Кадыровым
На Ставрополье стали известны очаги заражения коронавирусом
В Ставрополе будут проводить исследования на коронавирус в лаборатории противочумного института
На Ставрополье рецидивисты вывезли пенсионера в лес и требовали деньги
В Невинномысске меняют полувековой путепровод через железную дорогу
На Ставрополье против мужчины возбудили 9 дел за торговлю инвалидностью
В Минздраве Ставрополья рассказали о самочувствии новых зараженных коронавирусом
На Ставрополье зафиксировано 39 случаев заболевания коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Нальчике на 7 апреля 2020 года составило 13 человек
В Ставрополе сохраняется опасность заражения коронавирусом