В Чечне от коронавируса выздоровели еще трое
Новостью поделился Рамзан Кадыров
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В Чечне выздоровели еще 3 пациенты, у которых диагностировали COVID-19.
- Во вторник из больницы выписаны 3 человека, которые ранее заразились коронавирусной инфекцией. Анализы показали, что они полностью выздоровели, - поделился Рамзан Кадыров новостью у себя в социальной сети. - Сутки назад были признаны здоровыми и выписаны 12 человек.
Глава республики уверен, что успех связан с профессионализмом местных врачей и медсестер.
ИСТОЧНИК KP.RU