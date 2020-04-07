В Чечне от коронавируса выздоровели еще трое

7 Апр 2020 2020-04-07T20:11:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Чечне выздоровели еще 3 пациенты, у которых диагностировали COVID-19.

- Во вторник из больницы выписаны 3 человека, которые ранее заразились коронавирусной инфекцией. Анализы показали, что они полностью выздоровели, - поделился Рамзан Кадыров новостью у себя в социальной сети. - Сутки назад были признаны здоровыми и выписаны 12 человек.

Глава республики уверен, что успех связан с профессионализмом местных врачей и медсестер.

ИСТОЧНИК KP.RU