2020-04-07T21:44:12+03:00
Общество

Губернатор Ставрополья развеял слух о выплатах за информацию о смерти родственников из-за COVID-19

Глава края призывает не верить в распространяемые по сети "ужасы"
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
--Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал у себя в социальной сети, что ему прислали очередные "ужасы", в которые верить нельзя:

Вот об этом сообщении ведется речь Фото: СОЦСЕТИ

Вот об этом сообщении ведется речьФото: СОЦСЕТИ

Написанное сообщение глава региона назвал фейком и призвал всех рассуждать здраво.

- Во-первых, умерших от коронавируса в крае нет.Во-вторых, таких "приказов" наш краевой минздрав не получал. В-третьих, у меня даже фантазии не хватает, кто может такой "приказ" отдать и, главное, зачем? - удивляется Владимиров.

За достоверной информацией губернатор просит обращаться к нему. Заходить на страницу в Instagram и читать новости. Но ни в коем разе, не верить всему, что пишут в сети неизвестные.

Кто будет работать, как будут учиться школьники, за что федеральные политики обрушились с критикой на республиканских чиновников: коронавирус на Северном Кавказе и Ставрополье на 7 апреля

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Ставрополья развеял слух о выплатах за информацию о смерти родственников из-за COVID-19
В Чечне от коронавируса выздоровели еще трое
Количество зараженных коронавирусом в КЧР на 7 апреля 2020 года: выявлены новые случаи
УРАЛСИБ повышает ставки на вклады
Пассажиров всех рейсов «Москва-Грозный» не пустят на посадку без теста на коронавирус
В Ставрополе назвали страны, откуда в край попал коронавирус
В Пятигорске стали производить устройства, убивающие коронавирус
В КБР выписали первого выздоровевшего от коронавируса
Аэропорт Минвод переходит на новый регламент работы
На Ставрополье пообещали следить за приезжими из других регионов страны
На Ставрополье спасатели достали подъемным краном упавшую в реку корову
Банк УРАЛСИБ разработал комплексную программу поддержки малого бизнеса
В Ставрополе женщина похитила у банка более 64 миллионов рублей
В ВТБ разъяснили, как будут кредитовать в условиях пандемии
Количество заболевших коронавирусом в Ингушетии выросло в семь раз
Кремль не увидел конфликта между Мишустиным и Кадыровым
В Кремле прокомментировали спор между Мишустиным и Кадыровым
На Ставрополье стали известны очаги заражения коронавирусом
В Ставрополе будут проводить исследования на коронавирус в лаборатории противочумного института
На Ставрополье рецидивисты вывезли пенсионера в лес и требовали деньги
В Невинномысске меняют полувековой путепровод через железную дорогу
На Ставрополье против мужчины возбудили 9 дел за торговлю инвалидностью
В Минздраве Ставрополья рассказали о самочувствии новых зараженных коронавирусом
На Ставрополье зафиксировано 39 случаев заболевания коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Нальчике на 7 апреля 2020 года составило 13 человек
В Ставрополе сохраняется опасность заражения коронавирусом