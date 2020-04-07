Губернатор Ставрополья развеял слух о выплатах за информацию о смерти родственников из-за COVID-19
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал у себя в социальной сети, что ему прислали очередные "ужасы", в которые верить нельзя:
Вот об этом сообщении ведется речьФото: СОЦСЕТИ
Написанное сообщение глава региона назвал фейком и призвал всех рассуждать здраво.
- Во-первых, умерших от коронавируса в крае нет.Во-вторых, таких "приказов" наш краевой минздрав не получал. В-третьих, у меня даже фантазии не хватает, кто может такой "приказ" отдать и, главное, зачем? - удивляется Владимиров.
За достоверной информацией губернатор просит обращаться к нему. Заходить на страницу в Instagram и читать новости. Но ни в коем разе, не верить всему, что пишут в сети неизвестные.
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ИСТОЧНИК KP.RU