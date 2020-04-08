2020-04-08T09:21:10+03:00
Общество

На Ставрополье из-за небезопасной скорости перевернулся автомобиль

За рулем легковушки был 26-летний житель села Надежда
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краюФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
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Инцидент произошел 7 апреля, около 18:30, на автодороге «Подъезд к г. Ставрополю от ф/д «Кавказ». Водитель автомобиля «ВАЗ-21053 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, машина перевернулась.

В больницу доставили 26-летнего водителя. Житель села Надежда в аварии получил различные травмы тела.

Как выяснилось позже, за последние два года пострадавший пять раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД РФ.

При госпитализации у водителя произведен биозабор крови на установление состояния опьянения.

По факту происшествия проводится проверка. Об этом информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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