На Ставрополье из-за небезопасной скорости перевернулся автомобиль
Инцидент произошел 7 апреля, около 18:30, на автодороге «Подъезд к г. Ставрополю от ф/д «Кавказ». Водитель автомобиля «ВАЗ-21053 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, машина перевернулась.
В больницу доставили 26-летнего водителя. Житель села Надежда в аварии получил различные травмы тела.
Как выяснилось позже, за последние два года пострадавший пять раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД РФ.
При госпитализации у водителя произведен биозабор крови на установление состояния опьянения.
По факту происшествия проводится проверка. Об этом информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU