В полицию Ставрополя передают списки всех приезжающих в регион
Все междугородние автобусы приехавшие на Ставрополье уже встречают со специальными уведомлениями. Напомним, об этом на своей странице в Инстаграме сообщил градоначальник Андрей Джатдоев.
По словам мэра Ставрополя, прибывших в регион под роспись предупреждают об обязательном домашнем двухнедельном карантине. Списки пассажиров для контроля передаются в полицию.
Андрей Джатдоев добавил, что в аэропорту Ставрополя 7 апреля были отменены все рейсы. По данным электронного табло, за день прибыл только один рейс из Шереметьево.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 8 по 30 апреля в связи со сложившейся ситуацией из-за распространения COVID-19 аэропорт Минеральные Воды начнет работу по новому регламенту. Он будет открыт для полётов ежедневно с 08:00 до 17:00.
Вход в здание аэровокзала будет возможен с 08:00. Регистрация на первые утренние рейсы в здании аэровокзала будет начинаться с 08:00 соответственно. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Там же на сайте можно следить за расписанием в разделе «Пассажирам-расписание». Важная деталь - обновление происходит два раза в день: в 10:00 и 17:00.
ИСТОЧНИК KP.RU