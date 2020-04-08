В полицию Ставрополя передают списки всех приезжающих в регион

8 Апр 2020 2020-04-08T09:33:09+03:00

Приехавших в край под роспись предупреждают об обязательном домашнем двухнедельном карантине

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Все междугородние автобусы приехавшие на Ставрополье уже встречают со специальными уведомлениями. Напомним, об этом на своей странице в Инстаграме сообщил градоначальник Андрей Джатдоев.

По словам мэра Ставрополя, прибывших в регион под роспись предупреждают об обязательном домашнем двухнедельном карантине. Списки пассажиров для контроля передаются в полицию.

Андрей Джатдоев добавил, что в аэропорту Ставрополя 7 апреля были отменены все рейсы. По данным электронного табло, за день прибыл только один рейс из Шереметьево.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 8 по 30 апреля в связи со сложившейся ситуацией из-за распространения COVID-19 аэропорт Минеральные Воды начнет работу по новому регламенту. Он будет открыт для полётов ежедневно с 08:00 до 17:00.

Вход в здание аэровокзала будет возможен с 08:00. Регистрация на первые утренние рейсы в здании аэровокзала будет начинаться с 08:00 соответственно. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Там же на сайте можно следить за расписанием в разделе «Пассажирам-расписание». Важная деталь - обновление происходит два раза в день: в 10:00 и 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU