В Железноводске определили круг общения женщины, заболевшей коронавирусом
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что у жительницы Железноводска выявили коронавирус. Уже установили круг общения больной.
Членов ее семьи сейчас проверяют на наличие опасной инфекции. Об этом рассказал глава курорта Евгений Моисеев. По его словам, с пациенткой общались более 25 человек.
Всем им предписано находиться на самоизоляции. У всех выявленных людей из круга общения ставропольчанки взяли пробы на коронавирус.
Мэр Железноводска добавил, что пробы взяли и у медицинской бригады скорой помощи, которая выезжала на экстренный вызов. Эти врачи также находятся в строгой изоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU