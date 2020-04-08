В Железноводске определили круг общения женщины, заболевшей коронавирусом

8 Апр 2020 2020-04-08T09:55:20+03:00

С пациенткой контактировали более 25 человек

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что у жительницы Железноводска выявили коронавирус. Уже установили круг общения больной.

Членов ее семьи сейчас проверяют на наличие опасной инфекции. Об этом рассказал глава курорта Евгений Моисеев. По его словам, с пациенткой общались более 25 человек.

Всем им предписано находиться на самоизоляции. У всех выявленных людей из круга общения ставропольчанки взяли пробы на коронавирус.

Мэр Железноводска добавил, что пробы взяли и у медицинской бригады скорой помощи, которая выезжала на экстренный вызов. Эти врачи также находятся в строгой изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU