2020-04-08T10:11:11+03:00
Общество

Известный юморист записал видеобращение к ставропольцам во время самоизоляции

В кадр попала семья Дорохова. Так, его сын на видео пытается бренчать на гитаре
Ася АСРЯН
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Чемпион высшей лиги КВН в составе сборной Камызякского края (Астраханская область) Денис Дорохов записал видеообращение к ставропольцам во время самоизоляции. Юморист, как и большинство россиян, сейчас находится дома.

В кадр попала семья Дорохова. Так, его сын на видео пытается бренчать на гитаре.

Артист пошутил, что никогда в жизни ещё не проводил столько времени с близкими и предложил всем последовать его примеру, пишет «Ставропольская правда».

- Ставропольцы мои, понимаю, сложно, но надо оставаться дома. Это важно для нас самих же. Держитесь, прорвёмся, – поддержал жителей Ставрополья артист.

Денис Дорохов записал видео, обращённое к жителям Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске определили круг общения женщины, заболевшей коронавирусомhttps://www.stav.kp.ru/online/news/3827469/. Членов ее семьи сейчас проверяют на наличие опасной инфекции. Об этом рассказал глава курорта Евгений Моисеев. По его словам, с пациенткой общались более 25 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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