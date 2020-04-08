Число заболевших коронавирусом в Дагестане выросло

8 Апр 2020 2020-04-08T10:27:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Дагестане за последние сутки вновь выросло число заболевших коронавирусом. Диагностирован 1 новый случай заражения. Всего их 44. Сводку за 8 апреля даёт правительство республики со ссылкой на Роспотребнадзор.

— Помимо 44 заражённых в регионе подчеркиваем, что 4 человека уже выздоровели. Тесты на коронавирус проведены для 3640 пациентов. 2183 человек находятся в условиях находятся на домашней изоляции, — говорится в сообщении.

10 человек продолжают оставаться в тяжёлом состоянии в реанимации. Среди них не только пожилые люди — есть пациенты чуть старше 40 лет. У всех коронавирус усугубил хронические заболевания. За их жизнь борются врачи.

Напомним, что распространение коронавируса в регионе перешло в 4 бесконтрольную стадию. Жителей республики просят отказаться от нарушения карантина, походов в мечети для стабилизации ситуации.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Коронавирус в Дагестане, новости на 8 апреля 2020 года: 44 заражённых, 10 в реанимации

За последние сутки выявлен лишь один новый пациент с COVID-19. Общее количество заражённых — 44 человека. 10 из них находятся в тяжёлом состоянии. Подробности сообщает Роспотребнадзор республики (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU