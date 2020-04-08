На Ставрополье из-за коронавируса стали выпускать дезинфекторы для рук
Завод из Невинномысска быстро отреагировал на потребности народа
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В Ставропольском крае выпустили первую партию дезинфекторов для рук. Производством занимается завод в Невинномысске. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров в своем Instagram-аккаунте.
- Спасибо руководству компании, всем, кто участвовал в разработке и запуске нового продукта. Работа была проведена в кратчайшие сроки. Считаю такой подход показательным, - сказано в сообщении главы Ставрополья.
Владимиров призвал чутко и быстро реагировать на нужды людей в непростое время.
ИСТОЧНИК KP.RU