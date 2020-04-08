В Ставрополе 8 апреля несколько улиц останутся без света

8 Апр 2020 2020-04-08T11:19:17+03:00

Отключение связано с реконструкцией дороги в районе пересечения улиц Пирогова и 45-я Параллель

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Несколько улиц Юго-Западного района Ставрополя 8 апреля останутся без электричества. Так, с 08:30 до 16:30 свет отключат:

- ул. 45-я Параллель, 45, 47, 49, 51, 53, 53 а, 55, 59, 61, 63, 65, 65/2, 81;

-ул. Пирогова, 63 а, 65, 65/4, 77;

-ул. Есенина, 1 а, 1 б, 1 г, 2 а, 2 б;

- ул. Сельская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 12г, 14, 16, 18, 18а, 18б, 18в, 18 г/а, 18 г/1,20, 20 а, 20 б, 20 в, 22, 24 а, 24 а/1, 24 б, 26, 30, 32,34.

Как сообщили в пресс-службе АО «Горэлектросеть», отключение связано с реконструкцией дороги в районе пересечения улиц Пирогова и 45-я Параллель

Подробную информацию жители краевого центра могут узнать по телефонам: 009, 26-03-00, 29-12-35.

ИСТОЧНИК KP.RU