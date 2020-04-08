2020-04-08T11:57:03+03:00
Общество

Коронавирус в Ингушетии, новости на 8 апреля 2020 года: зараженных стало больше чем в три раза

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ингушетии на утро 8 апреля 2020 года
Антон ШАПОВАЛОВ
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Коронавирус в Ингушетии, новости на 8 апреля 2020 года: число заболевших COVID-19 за минувшие сутки увеличилось до 25. Еще вчера, 7 апреля, пациентов было только семь. За сутки количество выросло на 18. Об этом сообщает оперативный штаб на официальном сайте.

Министерство здравоохранения Ингушетии вчера сообщило, что в республике 26 человек "предположительно инфицированных". Выходит, что диагноз 18 из них уже подтвердили. О результатах тестов остальных пациентов с подозрением пока ничего не говорится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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