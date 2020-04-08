Коронавирус в Чечне, новости на 8 апреля 2020 года: выявлено 22 случая заражения
Коронавирус в Чечне, новости на 8 апреля 2020 года: количество заболевших продолжает расти. За последние сутки выявлено 5 новых случаев заражения. Общее количество инфицированных выросло до 22 человек.
На территории республики приняты жёсткие меры против распространения болезни. Помимо самоизоляции, жителям запрещено появляться на улице после 20:00 и до 8:00. Въезд в республику для гостей также запрещён, по Чечне может передвигаться лишь транзитный транспорт и машины, поставляющие необходимые продукты и медикаменты.
Это даёт свои результаты. На сегодня уже 15 человек выздоровели и выписались из больниц. По словам министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова, лишь один человек находится в тяжёлом состоянии. У больного плохая наследственность и есть хронические заболевания. Однако врачи всё ещё надеются на чудо и борются за него.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
«Если есть вопросы, почему не позвонили»: Кадыров ответил на критику Мишустина
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику премьер-министра Михаила Мишустина по поводу закрытия границ. Напомним, премьер раскритиковал регионы, закрывшие административные границы. По его словам, подобные полномочия есть лишь у федерального центра (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU