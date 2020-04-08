2020-04-08T11:15:37+03:00
Общество

Коронавирус в Чечне, новости на 8 апреля 2020 года: выявлено 22 случая заражения

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Чечне на утро 8 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Люди в масках против коронавируса. Иллюстративное фотоЛюди в масках против коронавируса. Иллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Чечне, новости на 8 апреля 2020 года: количество заболевших продолжает расти. За последние сутки выявлено 5 новых случаев заражения. Общее количество инфицированных выросло до 22 человек.

На территории республики приняты жёсткие меры против распространения болезни. Помимо самоизоляции, жителям запрещено появляться на улице после 20:00 и до 8:00. Въезд в республику для гостей также запрещён, по Чечне может передвигаться лишь транзитный транспорт и машины, поставляющие необходимые продукты и медикаменты.

Это даёт свои результаты. На сегодня уже 15 человек выздоровели и выписались из больниц. По словам министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова, лишь один человек находится в тяжёлом состоянии. У больного плохая наследственность и есть хронические заболевания. Однако врачи всё ещё надеются на чудо и борются за него.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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