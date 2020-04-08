ВТБ: россияне на треть сократили свои траты в период самоизоляции

8 Апр 2020 2020-04-08T11:38:59+03:00

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ВТБ проанализировал транзакционную активность розничных клиентов в первую неделю самоизоляции, сравнив ее с последней неделей марта.

Результаты показали, что в связи с закрытием кафе, ресторанов и других мест отдыха и досуга траты россиян по картам сократились на треть.

Граждане проявляют сознательность: предпочитают крупным супермаркетам небольшие магазины у дома и службы доставки, минимизировали использование личного транспорта, такси и каршеринга, а также нарастили траты на интернет-сервисы, включая онлайн-кинотеатры.

ИСТОЧНИК KP.RU