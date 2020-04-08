На Ставрополье пенсионерам запретили ездить на дачи

8 Апр 2020 2020-04-08T12:25:20+03:00

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Жители Ставрополья продолжают задавать губернатору и мэру краевого центра вопросы о работе транспорта в условиях обязательного режима самоизоляции. Один из популярных — можно ли выезжать на дачные участки.

Власти отвечают, что получить жителям региона спецпропуск на такие поездки не удастся. Если конкретнее, то этот повод не считается неотложной или срочной необходимостью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 8 апреля губернатор Ставрополья вышел на связь с жителями региона, чтобы сообщить печальную новость. Один из пациентов с коронавирусной инфекцией в нашем крае скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU