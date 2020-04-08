2020-04-08T12:25:20+03:00
Общество

На Ставрополье пенсионерам запретили ездить на дачи

В регионе до 30 апреля продлен режим обязательной самоизоляции
Ася АСРЯН
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Жители Ставрополья продолжают задавать губернатору и мэру краевого центра вопросы о работе транспорта в условиях обязательного режима самоизоляции. Один из популярных — можно ли выезжать на дачные участки.

Власти отвечают, что получить жителям региона спецпропуск на такие поездки не удастся. Если конкретнее, то этот повод не считается неотложной или срочной необходимостью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 8 апреля губернатор Ставрополья вышел на связь с жителями региона, чтобы сообщить печальную новость. Один из пациентов с коронавирусной инфекцией в нашем крае скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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