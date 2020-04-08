На Ставрополье судью подозревают в вымогательстве и получении взятки

8 Апр 2020 2020-04-08T12:41:27+03:00

За эти деньги он обещал вынести решение в его пользу о взыскании неустойки в размере 100 тысяч рублей

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Бывший судья Минераловодского городского суда Николай Кайшев подозревается в получении взятки. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, судья, рассматривая гражданский иск мужчины к страховой компании о взыскании законной неустойки, потребовал от его представителя передать ему 50 тысяч рублей.

За эти деньги он обещал вынести решение в его пользу о взыскании неустойки в размере 100 тысяч рублей.

При этом Кайшев пригрозил ставропольцу. В случае отказа судья сказал, что снизит размер взысканной неустойки до 20 тысяч рублей.

Мужчина согласился с такими условиями. Судья вынес обещанное им решение и в своём кабинете получил первую часть взятки.

Преступление было зафиксировано сотрудниками Управления ФСБ по Ставрополью, куда мужчина заранее сообщил о «предложении» судьи.

Против Николая Кайшева возбудили уголовное дело. Собранные доказательства переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU