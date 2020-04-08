В Ставрополе рассказали, как получить выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет
Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах господдержки семей, воспитывающих детей.
Губернатор Ставрополья внес в Думу края для рассмотрения законопроект о ежемесячной денежной выплате на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
А теперь объясняет, кто имеет право на неё. Это семьи, у которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, которая сложилась по итогам второго квартала прошлого года.
Напоминает, что в нашем крае эта сумма составляет 9555 рублей. Известно, что размер выплаты будет составлять половину прожиточного минимума.
Если в семье воспитывается несколько детей, то пособие выплачивается на каждого ребёнка. Впервые выплата будет осуществляться в проактивном режиме, заявитель подаёт только заявление, а все остальные документы ведомства соберут сами.
Обращение ко всем родителям - заявление можно подать в управление труда и соцзащиты населения, МФЦ, через Госуслуги или почту России.
ИСТОЧНИК KP.RU