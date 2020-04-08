В Ставрополе рассказали, как получить выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет

8 Апр 2020 2020-04-08T16:58:01+03:00

Обращение ко всем родителям - заявление можно подать в управление труда и соцзащиты населения, МФЦ, через Госуслуги или почту России Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

Если в семье воспитывается несколько детей, то пособие выплачивается на каждого из них

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Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах господдержки семей, воспитывающих детей.

Губернатор Ставрополья внес в Думу края для рассмотрения законопроект о ежемесячной денежной выплате на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

А теперь объясняет, кто имеет право на неё. Это семьи, у которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, которая сложилась по итогам второго квартала прошлого года.

Напоминает, что в нашем крае эта сумма составляет 9555 рублей. Известно, что размер выплаты будет составлять половину прожиточного минимума.

Если в семье воспитывается несколько детей, то пособие выплачивается на каждого ребёнка. Впервые выплата будет осуществляться в проактивном режиме, заявитель подаёт только заявление, а все остальные документы ведомства соберут сами.

Обращение ко всем родителям - заявление можно подать в управление труда и соцзащиты населения, МФЦ, через Госуслуги или почту России.

ИСТОЧНИК KP.RU