В Ставрополе рассказали, как быть тем, кто потерял работу

8 Апр 2020 2020-04-08T14:39:30+03:00

Предприятие не может уволить сотрудников по инициативе работодателя в период действия на территории края режима обязательной самоизоляции Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 30 марта изменился и размер пособия по безработице на 2020 год

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В Ставрополе многие горожане возмущаются в соцсетях, что из-за нынешней ситуации, связанной с коронавирусом, они потеряли работу.

Администрация краевого центра предлагает им встать на учет в центр занятости населения. Сделать это можно, не выходя из дома. Так, на портале госуслуг нужно создать личный кабинет, затем перейти на сайт www.stavzan.ru, где есть подробная инструкция по регистрации.

По данным пресс-службы администрации краевого центра, с 30 марта изменился и размер пособия по безработице на 2020 год. На сегодняшний день он составляет от 1500 до 12 130 рублей.

Минимальный размер выплачивается длительно неработающим людям, а также не имеющим более 6 месяцев трудовых отношений до обращения в службу занятости и признания их безработными.

Максимальный размер пособия выплачивается людям, признанным безработными и имеющим на момент признания 6 месяцев и более трудовых отношений.

Напомним также, что предприятие не может уволить сотрудников по инициативе работодателя в период действия на территории края режима обязательной самоизоляции. Телефоны горячей линии здесь.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что президент подписал указ о дополнительных мерах господдержки семей, воспитывающих детей. Губернатор Ставрополья внес в Думу для рассмотрения законопроект о ежемесячной денежной выплате на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Право на неё имеют семьи, у которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, которая сложилась по итогам второго квартала прошлого года.

На Ставрополье эта сумма составляет 9555 рублей. Размер выплаты будет составлять половину прожиточного минимума.

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ИСТОЧНИК KP.RU