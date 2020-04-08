Минздрав Ставрополья предупреждает об опасности самолечения

8 Апр 2020 2020-04-08T14:41:29+03:00

Ставропольцев также настоятельно просят, не закупать бездумно препараты для самолечения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В регионе сегодня первый пациент умер от коронавируса

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8 апреля замминистра здравоохранения региона Ольга Дроздецкая напомнила об опасности самолечения и изменения схем лечения, предписанных врачами.

Первая смерть на Ставрополье: ситуация с коронавирусом в крае и на Северном Кавказе на 8 апреля 00:00 00:00

По её словам, люди, имеющие хронические формы заболеваний, должны продолжать лечение от тех заболеваний, которые были установлены еще до коронавируса.

Ставропольцев также настоятельно просят не закупать бездумно препараты для самолечения. В пресс-службе краевого минздрава сообщили, что в последнее время горожане закупили очень много парацетамола.

По словам Ольги Дроздецкой, это препарат, который при применении без показаний имеет серьезные последствия для организма.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Иноземцево 8 апреля одна из пациенток с коронавирусной инфекцией скончалась. Ставропольские врачи сделали всё что могли. Однако спасти её не удалось. Глава региона выразил сегодня глубокие соболезнования родным женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU