Минздрав Ставрополья предупреждает об опасности самолечения
8 апреля замминистра здравоохранения региона Ольга Дроздецкая напомнила об опасности самолечения и изменения схем лечения, предписанных врачами.
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По её словам, люди, имеющие хронические формы заболеваний, должны продолжать лечение от тех заболеваний, которые были установлены еще до коронавируса.
Ставропольцев также настоятельно просят не закупать бездумно препараты для самолечения. В пресс-службе краевого минздрава сообщили, что в последнее время горожане закупили очень много парацетамола.
По словам Ольги Дроздецкой, это препарат, который при применении без показаний имеет серьезные последствия для организма.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Иноземцево 8 апреля одна из пациенток с коронавирусной инфекцией скончалась. Ставропольские врачи сделали всё что могли. Однако спасти её не удалось. Глава региона выразил сегодня глубокие соболезнования родным женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU