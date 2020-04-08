Губернатор Ставрополья поручил ускорить переоснащение медучреждений края

8 Апр 2020 2020-04-08T14:43:10+03:00

На данный момент в 12 больницах в 9 районах региона идет перепрофилирование 1321 койки

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Глава региона 8 апреля в режиме видеоконференц-связи провел совещание с главами муниципалитетов и специалистами больниц, предназначенных для приёма возможных пациентов с коронавирусом.

Губернатор обсудил готовность здравоохранения Ставрополья к потенциальному росту количества заболевших. Итак, на данный момент в 12 больницах в 9 районах региона идет перепрофилирование 1321 койки.

Не менее 600 из них должны быть оснащены подачей кислорода для возможного подключения аппаратов ИВЛ.

Что касается медучреждений, то там продолжают активно формировать резерв средств защиты персонала и лекарств. Рабочие монтируют оборудование для обеспечения подачи кислорода.

Губернатор призвал максимально ускорить эту работу.

Тем временем минздрав предупредил ставропольцев об опасности бездумного применения лекарств в период распространения коронавируса.

Ставропольцев также настоятельно просят не закупать препараты для самолечения. В пресс-службе краевого минздрава сообщили, что в последнее время горожане закупили очень много парацетамола. По словам Ольги Дроздецкой, этот препарат при применении без показаний имеет серьезные последствия для организма.

ИСТОЧНИК KP.RU