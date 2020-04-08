На Ставрополье для школьников планируется трансляция видеоуроков
Глава Ставрополья встретился с министром образования региона Евгением Козюрой, чтобы обсудить организацию образовательного процесса во время режима самоизоляции.
В вузах и ссузах края введён режим дистанционного обучения. В новом формате образовательную программу успешно осваивают более 40 тысяч студентов университетов и 49 тысяч - техникумов.
Есть и те учебные заведения, которые испытывают трудности с дистанционным форматом из-за отсутствия современного серверного оборудования и программного обеспечения.
Владимир Владимиров поручил подать заявку в резервный фонд. Губернатор добавил, что для организации полноценного образовательного процесса необходимые средства будут выделены.
Как информируют в пресс-службе главы региона, подготовка к переходу на режим дистанционного обучения ведётся и в школах.
Там оно может начаться с 12 апреля, когда закончатся продленные каникулы. Во все школы Ставрополья уже разосланы подробные методические рекомендации.
Те ученики, которые не могут подключиться к электронным образовательным ресурсам, не останутся одни со своей проблемой. Для них проработают возможность ежедневной трансляции видеоуроков на краевых телеканалах.
ИСТОЧНИК KP.RU