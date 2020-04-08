На Ставрополье для школьников планируется трансляция видеоуроков

8 Апр 2020 2020-04-08T14:48:59+03:00

В новом формате образовательную программу успешно осваивают более 40 тысяч студентов университетов и 49 тысяч - техникумов

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Глава Ставрополья встретился с министром образования региона Евгением Козюрой, чтобы обсудить организацию образовательного процесса во время режима самоизоляции.

В вузах и ссузах края введён режим дистанционного обучения. В новом формате образовательную программу успешно осваивают более 40 тысяч студентов университетов и 49 тысяч - техникумов.

Есть и те учебные заведения, которые испытывают трудности с дистанционным форматом из-за отсутствия современного серверного оборудования и программного обеспечения.

Владимир Владимиров поручил подать заявку в резервный фонд. Губернатор добавил, что для организации полноценного образовательного процесса необходимые средства будут выделены.

Как информируют в пресс-службе главы региона, подготовка к переходу на режим дистанционного обучения ведётся и в школах.

Там оно может начаться с 12 апреля, когда закончатся продленные каникулы. Во все школы Ставрополья уже разосланы подробные методические рекомендации.

Те ученики, которые не могут подключиться к электронным образовательным ресурсам, не останутся одни со своей проблемой. Для них проработают возможность ежедневной трансляции видеоуроков на краевых телеканалах.

ИСТОЧНИК KP.RU