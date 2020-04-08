На Ставрополье за сутки въехало 16 человек

8 Апр 2020 2020-04-08T16:07:08+03:00

Все междугородние автобусы приехавшие на Ставрополье уже встречают со специальными уведомлениями Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прибывших в регион под роспись предупреждают об обязательном домашнем двухнедельном карантине

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В Ставропольский край за последние сутки въехало 16 человек, информирует пресс-служба Роспотребнадзора по региону. Из них – три человека приехали в краевой центр. Информация о них передана в больницы региона по месту проживания и регистрации для организации медицинского наблюдения.

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что все междугородние автобусы приехавшие на Ставрополье уже встречают со специальными уведомлениями. Напомним, об этом на своей странице в Инстаграме сообщил градоначальник Андрей Джатдоев.

По словам мэра Ставрополя, прибывших в регион под роспись предупреждают об обязательном домашнем двухнедельном карантине. Списки пассажиров для контроля передаются в полицию.

Андрей Джатдоев добавил, что в аэропорту Ставрополя 7 апреля были отменены все рейсы. По данным электронного табло, за день прибыл только один рейс из Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU