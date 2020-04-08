На Ставрополье за сутки въехало 16 человек
В Ставропольский край за последние сутки въехало 16 человек, информирует пресс-служба Роспотребнадзора по региону. Из них – три человека приехали в краевой центр. Информация о них передана в больницы региона по месту проживания и регистрации для организации медицинского наблюдения.
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что все междугородние автобусы приехавшие на Ставрополье уже встречают со специальными уведомлениями. Напомним, об этом на своей странице в Инстаграме сообщил градоначальник Андрей Джатдоев.
По словам мэра Ставрополя, прибывших в регион под роспись предупреждают об обязательном домашнем двухнедельном карантине. Списки пассажиров для контроля передаются в полицию.
Андрей Джатдоев добавил, что в аэропорту Ставрополя 7 апреля были отменены все рейсы. По данным электронного табло, за день прибыл только один рейс из Шереметьево.
ИСТОЧНИК KP.RU