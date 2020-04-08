На Ставрополье родились австралийские корридели
Счастливый случай произошёл в Степновском районе. Там на днях получили потомство австралийских корриделей.
В целом, в этом году от привезённых баранов получили 66 потомков. Сохранность молодняка составила 100%. Ягнята с живой массой в среднем 5,5 кг.
Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставрополья
По словам министра сельского хозяйства Ставрополья Сергея Талалаева,
планируется использовать эту породу на овцах северокавказской мясо-шерстной породы для улучшения производственных показателей.
Тем временем в Ессентуках приступили к высадке весенних цветников. Устоявшаяся теплая погода позволила начать подготовку городских клумб.
Первыми зацветут желто-синие виолы на площади более 1 тысячи квадратных метров. Их количество составит чуть менее 100 тысяч штук. Цветники появятся в привычных для горожан местах - парках, скверах, центральной части города.
ИСТОЧНИК KP.RU