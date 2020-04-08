На Ставрополье родились австралийские корридели

8 Апр 2020 2020-04-08T17:27:37+03:00

У них большой настриг шерсти хорошего качества, повышенная скороспелость молодняка и увеличение живой массы

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Счастливый случай произошёл в Степновском районе. Там на днях получили потомство австралийских корриделей.

В целом, в этом году от привезённых баранов получили 66 потомков. Сохранность молодняка составила 100%. Ягнята с живой массой в среднем 5,5 кг.

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставрополья

По словам министра сельского хозяйства Ставрополья Сергея Талалаева,

планируется использовать эту породу на овцах северокавказской мясо-шерстной породы для улучшения производственных показателей.

Тем временем в Ессентуках приступили к высадке весенних цветников. Устоявшаяся теплая погода позволила начать подготовку городских клумб.

Первыми зацветут желто-синие виолы на площади более 1 тысячи квадратных метров. Их количество составит чуть менее 100 тысяч штук. Цветники появятся в привычных для горожан местах - парках, скверах, центральной части города.

ИСТОЧНИК KP.RU