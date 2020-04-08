На клумбы Ессентуков высадят около 20 видов экзотических цветов

8 Апр 2020 2020-04-08T16:34:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ессентуках приступили к высадке весенних цветников. Устоявшаяся теплая погода позволила начать подготовку городских клумб.

Первыми зацветут желто-синие виолы на площади более 1 тысячи квадратных метров. Их количество составит чуть менее 100 тысяч штук. Цветники появятся в привычных для горожан местах - парках, скверах, центральной части города.

В парке Победы тем временем появились новые газоны. Их в прошлом году городские власти перенесли с футбольного поля "Ессентуки-Арены" в городской парк. Сегодня живой травяной ковер динамично вписался в парковый ландшафт.

В мае-июне коммунальщики приступят к посадке новых однолетних культур на площади около 2,5 тыс. кв. м. Колеус, сальвия тагетис, цинерария, бегония вечноцветущая, бегония Биг, катарантус, седум, петуния, пеларгония, фестука, агератум, алиссум украсят курортный город в летние месяцы. Всего планируется высадить более 150 тысяч штук цветов.

Несмотря на нынешнюю сложную эпидситуацию с коронавирусом, город надеется на возобновление курортного сезона после стабилизации обстановки. В планах - много культурных мероприятий, фестивалей и выставок, одно из которых - юбилей города-курорта Ессентуки. В этом году минеральная питьевая жемчужина России отметит свое 195-летие.

ИСТОЧНИК KP.RU