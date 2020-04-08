На Ставрополье врачи оплодотворят 1,9 тысяч женщин

8 Апр 2020 2020-04-08T17:45:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ставропольском крае запланировали провести 1906 циклов программы ЭКО или криопереноса. Региональное Министерство здравоохранения сообщает, что процедуру сделают за счет средств обязательного медицинского страхования.

- В первом квартале текущего года воспользовались возможностью за счет средств ОМС решить проблему бесплодия в семье 346 жительниц Ставрополья: медицинские организации Ставропольского края выполнили 210 процедур ЭКО и 136 процедур криопереноса, - говорится в сообщении ведомства.

После таких процедур на учет встали 131 женщина, то есть они беременны. В течение трех месяцев у 95 женщин родилось 102 ребенка, ставшие результатом прошлогоднего ЭКО.

За 2019 год медики провели 2086 процедур ЭКО и ее этапов, хотя было запланировано лишь 1850. 35,46 процента случаев оказались удачными. По результатам 2019 года 412 женщин, пошедших на ЭКО, родили 477 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU