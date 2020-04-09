2020-04-09T10:07:53+03:00
Экономика

Клиенты банка УРАЛСИБ получат поддержку

Комплекс антикризисных мероприятий поможет справиться с финансовой нагрузкой в текущих экономических условиях (16+)
Иван Егоров
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Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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В связи со сложной экономической ситуацией, возникшей из-за пандемии, банк УРАЛСИБ разработал антикризисную программу поддержки клиентов, В нее входит целый комплекс мероприятий. Так, клиентам, попавшим в трудное положение, банк готов предоставить льготный период путем снижения ежемесячного платежа в срок до 6 месяцев. Кредитными каникулами могут воспользоваться клиенты, которые документально могут подтвердить снижение доходов более чем на 30%. Клиенты, не попадающие в эту категорию, также могут рассчитывать на поддержку – банк подготовил для них индивидуальные предложения.

Для удобства клиентов до конца апреля продлевается срок действия карт, действовавших по март текущего года. Правда, работать они будут с ограниченным функционалом и будут доступны только для снятия наличных в любом банкомате.

Помимо этого, отменены комиссии за хранение сверх срока аренды по сейфовым ячейкам в случае непродления договора аренды до 6.05.2020 г.

Сезонные вклады «Журавли» и «Классика», срок окончания действия которых приходится на период с 30 марта по 6 мая, будут пролонгированы по актуальным ставкам срочных вкладов.

Повышены ставки по ряду вкладов и накопительных счетов. При этом все операции по вкладам и счетам, включая платежи по кредитам и переводы, можно осуществлять в Интернет-банке и Мобильном Банке.

Более подробно об указанных мерах поддержки для клиентов физических лиц можно узнать по телефонам 8 (800) 250-57-57 или 8 (495) 723-77-77.

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