На Ставрополье наладили крупное производство медицинских масок

8 Апр 2020 2020-04-08T18:06:36+03:00

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В селе Кочубеевском Ставропольского края крупная швейная фабрика на днях сменила профиль.

Так, вместо одежды для медицинских работников или формы для военнослужащих там стали изготавливать медицинские маски. Планируется, что именно благодаря работе этой фабрики, удастся сократить дефицит средств индивидуальной защиты.

Планируется, что именно благодаря работе этой фабрики, удастся сократить дефицит средств индивидуальной защитыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По словам начальника производства, технология пошива разрабатывалась на месте. Защитные маски изготавливаются из сертифицированной хлопковой ткани. В итоге за одну смену на кочубеевской фабрике выпускают около 10 тысяч средств индивидуальной защиты.

На кочубеевской фабрике выпускают около 10 тысяч средств индивидуальной защитыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тем временем 8 апреля в режиме видеоконференц-связи губернатор Ставрополья провел совещание с главами муниципалитетов и специалистами больниц, предназначенных для приёма возможных пациентов с коронавирусом.

Владимир Владимиров обсудил готовность здравоохранения Ставрополья к потенциальному росту количества заболевших. Итак, на данный момент в 12 больницах в 9 районах региона идет перепрофилирование 1321 койки.

Технология пошива разрабатывалась на местеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU