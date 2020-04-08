На Ставрополье бесплатно раздадут 310 тысяч одноразовых масок

8 Апр 2020 2020-04-08T20:11:13+03:00

Доставлять маски по домам будут добровольцы и специалисты центра социального обслуживания населения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Производство медицинских масок также наладили на фабрике в селе Кочубеевском

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Как сообщил 8 апреля министр труда и социальной защиты Ставрополья Иван Ульянченко, пенсионерам и одиноко проживающим инвалидам бесплатно раздадут маски.

Доставлять маски по домам будут добровольцы и специалисты центра социального обслуживания населения в городах и районах региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в селе Кочубеевском Ставрополья наладили крупное производство медицинских масок. Там на местной фабрике защитные маски изготавливаются из сертифицированной хлопковой ткани.

ИСТОЧНИК KP.RU