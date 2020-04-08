В Ставрополе организовали бесплатную раздачу продуктов

8 Апр 2020 2020-04-08T20:17:31+03:00

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На рынке краевого центра один из владельцев торгового павильона решил помочь тем, кто находится в тяжелом финансовом положении. Так, он положил в коробку крупы, консервные банки, овощи и фрукты и предложил взять бесплатно тем, кто не может их купить.

- Дорогие друзья! Кто не может купить, берите бесплатно 1 кг. Будьте здоровы! Берегите себя! Не болейте! - написал добрый продавец ставропольского рынка.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что один из предпринимателей в Пятигорске также решил помочь в «эпоху коронавируса» тем, у кого нет возможности купить себе лимоны и имбирь.

Добродушный бизнесмен из города-курорта предлагает взять 1 кг имбиря или лимона бесплатно. Удивленные горожане опубликовали в сети фото с прилавка этого продавца. Ставропольцы высоко оценили жест пятигорчанина.

Напомним, в Ставрополе за последнюю неделю цены на корень имбиря выросли в 20 раз. Так, в торговых точках города за килограмм имбиря продавцы просили до 1,5 - 2 тысяч рублей. Администрация Ставрополя готовит обращение в контролирующие органы из-за взлетевшей цены на имбирь в магазинах. Местные жители стали возмущаться в сети, что в эти дни цена на свежий корень имбиря выросла в 20 раз: с 200 рублей до 3,5 - 4 тысяч рублей за килограмм.

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ИСТОЧНИК KP.RU