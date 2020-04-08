На Ставрополье поддержат потерявших из-за коронавируса работу людей

8 Апр 2020 2020-04-08T23:59:36+03:00

Целый комплекс мер направлен на поддержку бизнеса – тех отраслей, которые больше всего пострадали из-за инфекции Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Президент России Владимир Путин 8 апреля поставил перед губернаторским корпусом страны задачи по противодействию коронавирусной инфекции. По словам главы Ставрополья, чиновники уже приступили к исполнению установок и поручений главы государства.

На своей странице в Инстаграм Владимир Владимиров сообщил, что уже успел провести краевой координационный совет, на котором закрепили порядок этой работы.

- Мы должны поддержать людей, потерявших работу, и поскорее подготовить выдачу им временных пособий, как и поручил президент, - подчеркнул губернатор.

По его словам, целый комплекс мер направлен на поддержку бизнеса – тех отраслей, которые больше всего пострадали из-за инфекции.

- Сегодня я подписал комплексный план первоочередных действий. Они касаются всего спектра мер, которые призваны помочь предпринимателям. И, не останавливаясь на этом, будем готовить новые предложения в разрабатываемую федеральную программу поддержки бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU