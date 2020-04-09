Губернатор Ставрополья поручил правительству края выполнить установки президента

9 Апр 2020 2020-04-09T00:10:01+03:00

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Президент России Владимир Путин 8 апреля поставил перед губернаторским корпусом страны задачи по противодействию коронавирусной инфекции. По словам главы Ставрополья, чиновники уже приступили к исполнению установок и поручений главы государства.

На своей странице в Инстаграм Владимир Владимиров сообщил, что уже успел провести краевой координационный совет, на котором закрепили порядок этой работы.

Итак, власти Ставрополья должны обеспечить выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, уделить особое внимание проблеме занятости.

- Мы должны поддержать людей, потерявших работу, и поскорее подготовить выдачу им временных пособий, как и поручил президент, - подчеркнул губернатор. По его словам, целый комплекс мер направлен на поддержку бизнеса – тех отраслей, которые больше всего пострадали из-за инфекции.

- Сегодня я подписал комплексный план первоочередных действий. Они касаются всего спектра мер, которые призваны помочь предпринимателям. И, не останавливаясь на этом, будем готовить новые предложения в разрабатываемую федеральную программу поддержки бизнеса.

С 9 апреля в регионе усилят все посты на административной границеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Губернатор Ставрополья выделил, что самое главное сегодня – защитить жизни и здоровье людей.

- Для этого не просто в два раза увеличиваем количество специализированных инфекционных коек. Но и делаем всё, чтобы обеспечить эти больницы специальным оборудованием. Особенно важны меры профилактики. Мы должны защитить край от коронавирусной угрозы, связанной с прибытием людей из других территорий.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье введён режим обязательной двухнедельной самоизоляции для всех, кто приезжает в край любым видом транспорта.

С 9 апреля в регионе усилят все посты на административной границе. Каждому въезжающему будут вручать уведомление о самоизоляции и об ответственности за её нарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU