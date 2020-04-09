В Ставрополе два предприятия продолжали работать подпольно

9 Апр 2020 2020-04-09T00:22:58+03:00

На 8 апреля в крае обследовано 1016 объектов, чья деятельность должна быть остановлена Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В регионе уже провели почти 2,5 тысячи рейдов

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Специалисты Управления Роспотребнадзора вместе с сотрудниками краевого Управления ГУВД проводят рейды на предприятия края.

На 8 апреля удалось выявить два предприятия-нарушителя, которые продолжали работать подпольно, несмотря на обязательный режим самоизоляции. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Промышленный районный суд приостановил их работу.

Как сообщили в ведомстве, в регионе уже провели почти 2,5 тысячи рейдов. Особое внимание уделяли предприятиям торговли, общественного питания, культуры, транспорта, социального обеспечения, образовательным организациям.

Так, специалисты пристально проверяют качество дезинфекции, соблюдение масочного режима, оценивают принятые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

На 8 апреля в крае обследовано 1016 объектов, чья деятельность должна быть остановлена.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Указ президента «Об объявлении в РФ нерабочих дней» от 25 марта 2020 года и Постановление губернатора «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского края» от 26 марта 2020 приостановили деятельность большинства ставропольских предприятий.

А 6 апреля 2020 года губернатор Владимир Владимиров заявил об открытии части бизнеса на Ставрополье и дал список предприятий Ставрополя, которые могут продолжить работу во время режима самоизоляции. Правительство края составило список организаций Ставрополя, которые могут работать в период самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU