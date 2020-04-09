2020-04-09T09:15:20+03:00
Общество

На Ставрополье еще у 3 человек подтвердился коронавирус

Количество заболевших выросло до 42 человек
Ася АСРЯН
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Число заболевших выросло до 42 человекЧисло заболевших выросло до 42 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Ставрополье коронавирусная инфекция подтвердилась ещё у троих человек. Об этом утром 9 апреля сообщил на своей странице в Инстаграм Владимир Владимиров.

Таким образом, за всё время в регионе зарегистрировано 42 случая заболевания. Выздоровели шесть человек. Напомним, что одна из пациенток скончалась.

Ею оказалась 53–летняя жительница Иноземцево. Ставропольчанка обратилась к медикам, только когда у нее уже были явно выраженные симптомы.

Владимир Владимиров добавил, что на данный момент в регионе 7 новых пациентов с подозрением на коронавирус.

Ожидаются итоги тестирования. Соблюдаются все меры безопасности и профилактики. Эти люди изолированы и находятся под наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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