На Ставрополье еще у 3 человек подтвердился коронавирус
На Ставрополье коронавирусная инфекция подтвердилась ещё у троих человек. Об этом утром 9 апреля сообщил на своей странице в Инстаграм Владимир Владимиров.
Таким образом, за всё время в регионе зарегистрировано 42 случая заболевания. Выздоровели шесть человек. Напомним, что одна из пациенток скончалась.
Ею оказалась 53–летняя жительница Иноземцево. Ставропольчанка обратилась к медикам, только когда у нее уже были явно выраженные симптомы.
Владимир Владимиров добавил, что на данный момент в регионе 7 новых пациентов с подозрением на коронавирус.
Ожидаются итоги тестирования. Соблюдаются все меры безопасности и профилактики. Эти люди изолированы и находятся под наблюдением врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU