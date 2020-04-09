2020-04-09T09:56:07+03:00
Общество

На Ставрополье число заболевших коронавирусом выросло до 42 человек

Еще у 3 человек подтвердился диагноз
Ася АСРЯН
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В регионе выявили семь новых пациентов, у которых также есть подозрение на инфекциюВ регионе выявили семь новых пациентов, у которых также есть подозрение на инфекциюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Утром 9 апреля глава Ставрополья сообщил на своей странице в Инстаграме о новых заболевших коронавирусом в крае.

Так, на данный момент еще у трех ставропольцев подтвердился диагноз. Кроме того, в регионе выявили семь новых пациентов, у которых также есть подозрение на инфекцию. Теперь остается дождаться итогов тестирования.

Таким образом, в Ставропольском крае на утро 9 апреля зарегистрировано 42 случая заболевания.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья поручил правительству края выполнить установки президента.

Итак, власти Ставрополья должны обеспечить выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, уделить особое внимание проблеме занятости.

- Мы должны поддержать людей, потерявших работу, и поскорее подготовить выдачу им временных пособий, как и поручил президент, - подчеркнул губернатор. По его словам, целый комплекс мер направлен на поддержку бизнеса – тех отраслей, которые больше всего пострадали из-за инфекции, - подчеркнул Владимир Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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