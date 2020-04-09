В Ставрополе нетрезвый водитель забыл свое имя и адрес дома

9 Апр 2020 2020-04-09T09:44:32+03:00

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В Ставрополе поймали пьяного мужчину, который, пока ехал, вилял по дороге. Водитель устроил погоню в центре города. Об этом инциденте сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Когда водителя все-таки поймали, его пришлось усмирять ремнями безопасности. В диалоге с инспекторами выяснилось, что человек не может вспомнить, как его зовут и где он живет. Документов с собой у него не было.

- После того, как автоинспекторы разъяснили, что за отказ выполнять законные требования сотрудников полиции последует ответственность в виде нескольких суток административного ареста, водитель сообщил, что является 37-летним местным жителем и четыре года назад судом был лишен прав, - сказано в сообщении.

Позже он признался, что пьян, но проходить освидетельствование наотрез отказался. Против мужчины написали протокол о нарушении второй части статьи 12.25, первой части статьи 12.26, первой части статьи 12.7 и статьи 12.37 КоАП РФ. Водителю грозит продление лишения прав до двух лет, штраф до 45 тысяч, обязательные работы и административный арест.

ИСТОЧНИК KP.RU