На Ставрополье за время самоизоляции 23 тысячи раз вызывали спасателей

9 Апр 2020 2020-04-09T10:21:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ставропольском крае за время действия режима самоизоляции в "Службу спасения" звонили 23,9 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС региона.

Первая смерть на Ставрополье: ситуация с коронавирусом в крае и на Северном Кавказе на 8 апреля 00:00 00:00

Пока люди сидят дома, в крае сократилось число вызовов, связанных с работой пожарных и полиции. За неделю в "Службу-112" обратились 23,9 тысяч раз, а в прошлые семь дней по номеру звонили 26,5 тысяч раз. Кроме этого, по данным системы ЭРА-ГЛОНАСС, серьезно сократилось количество аварий на дорогах.

Напомним, что по вопросам о коронавирусе жители Ставрополья могут обратиться по "горячей линии" по номеру 8 800-100-07-68.

По состоянию на утро 9 апреля в Ставропольском крае зафиксировали 42 случая заболевания коронавирусом. Анализы семерых человек с подозрением отправили на второе исследование.

ИСТОЧНИК KP.RU