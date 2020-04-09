В Ставрополе экс-сотрудник ГИБДД ответит за получение взятки

9 Апр 2020 2020-04-09T10:28:39+03:00

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Экс-старший инспектор группы по исполнению административного законодательства отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью стал фигурантом уголовного дела.

Он подозревается в получении взятки. Об этом информирует пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Так, в октябре 2019 года инспектор получил от посредника нарушителя ПДД 60 тысяч рублей взятки за не привлечение к административной ответственности из-за отказа от прохождения от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Против бывшего правоохранителя возбудили уголовное дело.

По данному факту провели служебную проверку, по результатам которой сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Также он понесёт ответственность в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители, - как сообщили в краевой полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU