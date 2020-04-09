2020-04-09T10:27:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Число больных коронавирусом в Дагестане выросло до 57 человек

За последние сутки COVID-19 подтвердился ещё у 13 жителей
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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В Дагестане растёт количество заражённых коронавирусомВ Дагестане растёт количество заражённых коронавирусомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За последние сутки в Дагестане вновь существенно выросло количество больных коронавирусом. Анализ подтвердил COVID-19 ещё у 13 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.

— Количество подтверждённых случаев выросло до 57. 4 человека выздоровело. За весь период 4178 жителей обследованы. 3667 человек находятся на домашней изоляции, — сообщили в пресс-службе Минздрава.

Напомним, что 8 апреля сообщалось, что ещё 47 пациентов находятся в больнице с предварительно положительными результатами тестов. А 12 человек переведены в реанимацию в связи с существенным ухудшением состояния. Самому молодому из них — 31 год. Врачи борются за его жизнь.

Республика продолжает сохранять лидерство по количеству больных в СКФО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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