Число больных коронавирусом в Дагестане выросло до 57 человек
За последние сутки в Дагестане вновь существенно выросло количество больных коронавирусом. Анализ подтвердил COVID-19 ещё у 13 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.
— Количество подтверждённых случаев выросло до 57. 4 человека выздоровело. За весь период 4178 жителей обследованы. 3667 человек находятся на домашней изоляции, — сообщили в пресс-службе Минздрава.
Напомним, что 8 апреля сообщалось, что ещё 47 пациентов находятся в больнице с предварительно положительными результатами тестов. А 12 человек переведены в реанимацию в связи с существенным ухудшением состояния. Самому молодому из них — 31 год. Врачи борются за его жизнь.
Республика продолжает сохранять лидерство по количеству больных в СКФО.
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ИСТОЧНИК KP.RU