На Ставрополье пенсионер зарезал в общежитии друга

9 Апр 2020 2020-04-09T10:36:01+03:00

Сейчас злоумышленник находится под стражей

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Инцидент произошёл днем 30 марта в Изобильном. Там в комнате общежития 60-летний мужчина поссорился с 50-летним знакомым. Старший друг во время конфликта нанес ему несколько ударов кухонным ножом.

От полученных травм 50-летний потерпевший скончался на месте. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета России.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас злоумышленник находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU