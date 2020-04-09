На Ставрополье пенсионер зарезал в общежитии друга
Сейчас злоумышленник находится под стражей
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Инцидент произошёл днем 30 марта в Изобильном. Там в комнате общежития 60-летний мужчина поссорился с 50-летним знакомым. Старший друг во время конфликта нанес ему несколько ударов кухонным ножом.
От полученных травм 50-летний потерпевший скончался на месте. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета России.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас злоумышленник находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU