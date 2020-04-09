На Ставрополье 169 человек пострадали от укусов клещей

9 Апр 2020 2020-04-09T11:36:40+03:00

Ни у кого из них не нашли лихорадку

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В Ставропольском крае от укусов клещей пострадали 169 человек. Из них 70 - дети. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.

После укусов клещей к врачам обратились жители 25 муниципалитетов. Никому из них врачи не диагностировали крымскую геморрагическую лихорадку.

На Ставрополье сейчас идет активная противоклещевая обработка. От паразитов обезопасили 16 гектаров полей, лесов и парков. Ветеринары обработали 57 тысяч голов крупного рогатого скота и больше 30 тысяч коз и овец.

ИСТОЧНИК KP.RU