В Невинномысске из-за 19-летнего водителя пострадали три человека
В Невинномысске из-за беспечности молодого водителя пострадали три человека. Парень набрали небезопасную скорость, потерял управление - и его занесло. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставрополью.
8 апреля, после восьми вечера, водитель "ВАЗ-21093" из-за заноса выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с "Нивой". В результате ДТП пострадали три участника движения: двое водителей и пассажир в "Ниве". Все они травмировали головы и шеи.
Как выяснилось позже, водитель "девятки" - 19-летний парень - получил права менее года назад. И за это время его семь раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил движения.
ИСТОЧНИК KP.RU