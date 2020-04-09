В Невинномысске из-за 19-летнего водителя пострадали три человека

9 Апр 2020 2020-04-09T11:33:50+03:00

В том числе - он сам

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В Невинномысске из-за беспечности молодого водителя пострадали три человека. Парень набрали небезопасную скорость, потерял управление - и его занесло. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставрополью.

8 апреля, после восьми вечера, водитель "ВАЗ-21093" из-за заноса выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с "Нивой". В результате ДТП пострадали три участника движения: двое водителей и пассажир в "Ниве". Все они травмировали головы и шеи.

Как выяснилось позже, водитель "девятки" - 19-летний парень - получил права менее года назад. И за это время его семь раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил движения.

ИСТОЧНИК KP.RU