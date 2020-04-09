В Ставрополе проходят рейды полицейских по нарушителям самоизоляции
В Ставрополе сотрудники управления МВД России по городу продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции.
Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции
В рамках подворовых обходов административных участков, на маршрутах патрулирования правоохранители напоминают ставропольцам о действующем в регионе режиме самоизоляции.
Стражи порядка рекомендуют жителям краевого центра соблюдать меры личной гигиены, использовать антисептические средства, защитные перчатки и маски.
Полицейские проводят с пенсионерами профилактические беседы, просят соблюдать установленный режим и выходить из дома в случае крайней необходимостиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Особое внимание во время патрулирования уделяется пожилым ставропольцам. Полицейские проводят с пенсионерами профилактические беседы, просят соблюдать установленный режим и выходить из дома в случае крайней необходимости.
В рейд с правоохранителями отправилась и корреспондент «КП-Северный Кавказ»:
- В полдень мы отправились на Площадь 200-летия Ставрополя. Сейчас это место нельзя назвать Оживленным. Так, мы заметили там женщину, приблизительно 40-летнего возраста. При виде патрульных она заметно ускорила шаг. С ней была девочка на самокате. На вопрос, что они делают на площади во время режима самоизоляции, ставропольчанка ответила, что идут покупать плиту, - рассказывает Элона Оганджанова.
По словам журналиста, к полицейским с любопытством подошла женщина пенсионного возраста. 65+. Выяснилось, что она шла за продуктами, при виде журналистов и полицейских не смогла пройти мимо, предложила помощь.
Правоохранители напоминают ставропольцам о действующем в регионе режиме самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
- Говорит она тут всех знает, а на вопрос «почему без маски» ответственно заявляет: «в сумке их две лежат».
Рейд полицейских проходил на оживленной ранее площади 2000-летия СтаврополяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Напоминаем, что режим обязательной самоизоляции в крае действует до 30 апреля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU