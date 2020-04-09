В Ставрополе проходят рейды полицейских по нарушителям самоизоляции

9 Апр 2020 2020-04-09T11:34:44+03:00

Напоминаем, что режим обязательной самоизоляции в крае действует до 30 апреля 2020 года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Ставрополе сотрудники управления МВД России по городу продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции.

Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции 00:00 00:00

В рамках подворовых обходов административных участков, на маршрутах патрулирования правоохранители напоминают ставропольцам о действующем в регионе режиме самоизоляции.

Стражи порядка рекомендуют жителям краевого центра соблюдать меры личной гигиены, использовать антисептические средства, защитные перчатки и маски.

Полицейские проводят с пенсионерами профилактические беседы, просят соблюдать установленный режим и выходить из дома в случае крайней необходимостиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Особое внимание во время патрулирования уделяется пожилым ставропольцам. Полицейские проводят с пенсионерами профилактические беседы, просят соблюдать установленный режим и выходить из дома в случае крайней необходимости.

В рейд с правоохранителями отправилась и корреспондент «КП-Северный Кавказ»:

- В полдень мы отправились на Площадь 200-летия Ставрополя. Сейчас это место нельзя назвать Оживленным. Так, мы заметили там женщину, приблизительно 40-летнего возраста. При виде патрульных она заметно ускорила шаг. С ней была девочка на самокате. На вопрос, что они делают на площади во время режима самоизоляции, ставропольчанка ответила, что идут покупать плиту, - рассказывает Элона Оганджанова.

По словам журналиста, к полицейским с любопытством подошла женщина пенсионного возраста. 65+. Выяснилось, что она шла за продуктами, при виде журналистов и полицейских не смогла пройти мимо, предложила помощь.

Правоохранители напоминают ставропольцам о действующем в регионе режиме самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Говорит она тут всех знает, а на вопрос «почему без маски» ответственно заявляет: «в сумке их две лежат».

Рейд полицейских проходил на оживленной ранее площади 2000-летия СтаврополяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Напоминаем, что режим обязательной самоизоляции в крае действует до 30 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU