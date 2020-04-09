На Ставрополье всем приехавшим предписали самоизоляцию

9 Апр 2020 2020-04-09T13:04:23+03:00

На Ставрополье введён режим обязательной двухнедельной самоизоляции для всех, кто приезжает в край любым видом транспорта Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 9 апреля в регионе усилят все посты на административной границе

Изменить размер текста: A A

Губернатор Ставрополья 8 апреля подписал распоряжение о введении дополнительных мер. Извещение с информацией о том, что можно и что нельзя делать в крае, теперь будут выдавать каждому въезжающему в регион человеку.

Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции 00:00 00:00

Владимир Владимиров напоминает, что со дня прибытия в Ставропольский край всем следует самоизолироваться на две недели, исключить контакты с другими людьми, обратиться за помощью медиков на дому при первых симптомах простудных заболеваний.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье введён режим обязательной двухнедельной самоизоляции для всех, кто приезжает в край любым видом транспорта.

С 9 апреля в регионе усилят все посты на административной границе. Каждому въезжающему будут вручать уведомление о самоизоляции и об ответственности за её нарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU