На Ставрополье всем приехавшим предписали самоизоляцию
Губернатор Ставрополья 8 апреля подписал распоряжение о введении дополнительных мер. Извещение с информацией о том, что можно и что нельзя делать в крае, теперь будут выдавать каждому въезжающему в регион человеку.
Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции
Владимир Владимиров напоминает, что со дня прибытия в Ставропольский край всем следует самоизолироваться на две недели, исключить контакты с другими людьми, обратиться за помощью медиков на дому при первых симптомах простудных заболеваний.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье введён режим обязательной двухнедельной самоизоляции для всех, кто приезжает в край любым видом транспорта.
С 9 апреля в регионе усилят все посты на административной границе. Каждому въезжающему будут вручать уведомление о самоизоляции и об ответственности за её нарушение.
ИСТОЧНИК KP.RU