В Дагестане на видео попало страшное ДТП со смертельным исходом

9 Апр 2020 2020-04-09T13:01:59+03:00

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В Дагестане камеры запечатлели страшную аварию с погибшим. Виновник ДТП выехал на встречную полосу, хотя у него не было никаких оснований для этого. Видео публикует пресс-служба МВД по Дагестану.

Происшествие случилось 8 апреля, в два часа дня. На 17-м километре трассы "Хасавюрт-Гребенская" 45-летний мужчина на "ВАЗ-21093", решив испытать судьбу, пугал проезжающих мимо водителей. В последний раз он целенаправленно выехал на встречную полосу, угрожая "Тойоте 200" столкновением лоб в лоб. Водитель иномарки попытался вывернуть, но почти в тот же момент на маневр пошла и "девятка".

В результате ДТП водитель отечественной машины умер на месте.

Старшное ДТП с погибшим в Дагестане.Видео: МВД по Дагестану

ИСТОЧНИК KP.RU