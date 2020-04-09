В Дагестане на видео попало страшное ДТП со смертельным исходом
В Дагестане камеры запечатлели страшную аварию с погибшим. Виновник ДТП выехал на встречную полосу, хотя у него не было никаких оснований для этого. Видео публикует пресс-служба МВД по Дагестану.
Происшествие случилось 8 апреля, в два часа дня. На 17-м километре трассы "Хасавюрт-Гребенская" 45-летний мужчина на "ВАЗ-21093", решив испытать судьбу, пугал проезжающих мимо водителей. В последний раз он целенаправленно выехал на встречную полосу, угрожая "Тойоте 200" столкновением лоб в лоб. Водитель иномарки попытался вывернуть, но почти в тот же момент на маневр пошла и "девятка".
В результате ДТП водитель отечественной машины умер на месте.
Старшное ДТП с погибшим в Дагестане.Видео: МВД по Дагестану
ИСТОЧНИК KP.RU