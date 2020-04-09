2020-04-09T13:06:24+03:00
Общество

В Ставрополе объяснили, как перемещаться по городу во время самоизоляции

За нарушение могут привлечь к административной ответственности
Антон ШАПОВАЛОВ
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Власти Ставрополя рассказали, как местным жителям передвигаться по городу и краю во время режима самоизоляции. Для поездок нужны специальные пропуска. Небольшую памятку сотрудники мэрии разместили на сайте администрации.

Специальные пропуска для проезда на машине выдают на базе четырех пунктов МФЦ Ставрополя: два - в Промышленном районе, по одному - в Ленинском и Октябрьском. Чтобы выехать за город, надо тоже получить специальный пропуск с веской причиной для поездки.

За нарушение режима сотрудники полиции могут составить протокол. По нему жителя Ставрополя привлекут к ответственности по двум статьям административного законодательства - по 6.3 и 20.6.1, пояснил "КП - Северный Кавказ" диспетчер на "горячей линии".

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Запреты и ограничительные меры не распространяются на перевозку продовольствия и товаров первой необходимости. Кроме того, свободное перемещение разрешается грузовому транспорту, работающему для обеспечения деятельности чрезвычайных и силовых служб, медицинских учреждений и предприятий непрерывного цикла.

- Все остальные обязаны получить пропуск, если органами не будет расширен перечень предприятий, которым разрешено работать в период установленных ограничений, - сказано в сообщении мэрии.

Авиасообщение работает по расписанию, составленному авиакомпаниями. Ознакомиться с ним можно на сайте аэропортов.

- Всем прибывающим в краевую столицу прямо в аэропорту вручаются предписания о необходимости соблюдения режима полной самоизоляции. С 8 апреля все люди, прибывающие из-за границы, а также из других регионов России, вне зависимости от эпидситуации в этих субъектах РФ, должны выдержать двухнедельный режим самоизоляции, - напоминают в администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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