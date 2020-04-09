Спрос на ипотечное кредитование в УРАЛСИБЕ вырос вдвое

9 Апр 2020 2020-04-09T15:02:56+03:00

За первые три месяца года было выдано десять миллиардов рублей (16+)

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Объемы ипотечного кредитования за первый квартал текущего года в Банке УРАЛСИБ возросли в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые три месяца 2020 года было выдано более 3,4 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 10 млрд рублей.

Клиенты банка, в том числе, стали чаще пользоваться услугой рефинансирования ипотечных кредитов. В этом году спрос на нее вырос более чем в 7 раз, а средний размер займа увеличился почти в 1,3 раза.

Увеличение спроса, в первую очередь, связано с широким выбором ипотечных программ. Так, Банк УРАЛСИБ предлагает займы на приобретение готового и строящегося жилья, рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков, программу ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми и др.

Получить консультацию по действующим ипотечным программам, а также оставить заявку на кредит можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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