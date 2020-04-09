В Ставрополе выздоровели 7 пациентов, заболевших коронавирусом

9 Апр 2020 2020-04-09T13:07:40+03:00

С 9 апреля в регионе усилят все посты на административной границе

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По последним данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день зарегистрировано подтвержденных 42 случая COVID-19. За все время в крае выздоровели семь пациентов, заболевших коронавирусом.

Корнавирус на Ставрополье и Северном Кавказе, новости на 9 апреля 2020: изоляция в галерее и большие штрафы 00:00 00:00

Их уже выписали из больниц, эти ставропольцы сейчас находятся дома. За последние сутки в регион въехали шесть человек. Информацию о них уже передали в медорганизации по месту проживания.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье введён режим обязательной двухнедельной самоизоляции для всех, кто приезжает в край любым видом транспорта.

С 9 апреля в регионе усилят все посты на административной границе. Каждому въезжающему будут вручать уведомление о самоизоляции и об ответственности за её нарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU